Trabzon'da devlerin dansı!

İstanbul'da oynanan derbi maçı ardından bu hafta bir diğer derbi maçı da Trabzonspor Beşiktaş arasında oynanacak. Sezona istediği gibi başlayamayan iki takım da kazanarak hem taraftarlarını sevindirmek hem de üç puan ile moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?