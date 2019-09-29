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Trabzon'da devlerin dansı!

İstanbul'da oynanan derbi maçı ardından bu hafta bir diğer derbi maçı da Trabzonspor Beşiktaş arasında oynanacak. Sezona istediği gibi başlayamayan iki takım da kazanarak hem taraftarlarını sevindirmek hem de üç puan ile moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Eylül 2019 Pazar 15:38
Trabzon'da devlerin dansı!

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor Beşiktaş’ı ağırlıyor. Trabzon'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek iki rakibin taraftarları da heyecanla maçın saatini bekliyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? İki takım için önem taşıyan bu maça dair ayrıntılar…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N’Koudou, Burak

Son güncelleme 14:20 | 29 Eylül 2019

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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