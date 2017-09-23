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Trabzonspor 3-0'dan maç verdi

Trabzonspor, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:12
Trabzonspor 3-0'dan maç verdi

Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak bir maç yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Alanyaspor'un süper yıldızı Vagner Love yaptığı hat-trick tarihi maçın mimarı oldu.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI AMA...

Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor'da gol perdesi henüz 10. dakika açıldı. Burak Yılmaz'ın harika pasının asiste çeviren Kucka, Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

21. dakikada Burak Yılmaz, klas bir vuruşla farkı ikiye çıkarırken 32. dakikada takımına bir de penaltı kazandırdı. Beyaz noktanın başına geçen golcü oyuncu, kendisinin 2., takımının 3. golünü Alanyaspor ağlarına gönderdi.

İLK YARI 3-1 BİTTİ

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Vagner Love, orta sahadan aldığı topla harika bir gol atarak Alanyaspor'u soyunma odasına umutlu götürdü.

3-0'DAN 4-3

Maçın ikinci yarısında ise rüzgar tersine döndü. 55. dakikada Junior Fernandes, Alanyaspor'u iyice ateşlerken Akdeniz ekibi 68. dakikada bir de penaltı kazandı.

Alanyaspor adına gecenin yıldız ismi Vagner Love da skoru 3-0'dan 3-3'e getiren golü Trabzonspor ağlarına gönderdi.

Kalan dakikalarda heyecan bir an olsun dinmezken, tarihi maça noktayı koyan isin Vagner Love oldu.

82. dakikada kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Brezilyalı yıldız, Alanyaspor yıllarca unutulmayacak bir galibiyeti hediye etti: 3-4!

Bu sonuçla Trabzonspor 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı.

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