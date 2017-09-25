Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

Trabzonspor bir ileri bir geri

Trabzonspor, Süper Lig'de zaman zaman oynadığı futbolla umut verse de üst üste iki maç kazanamadı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:12
Trabzonspor bir ileri bir geri

50. yılında zirvenin en büyük adaylarından biri olmayı hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 10 puan kaybederek arzuladığı çıkışı bir türlü ortaya koyamadı. Zaman zaman oynadığı futbolla iyi izlenimler bırakan Karadeniz ekibi, bazı maçlarda ise adeta saç baş yoldurdu. Her maçta gol attığı kadar gol de yiyen bordo-mavililer, bir ileri bir geri görüntü çiziyor. Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Trabzon, attığı 14 gol karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

Bir ileri bir geri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak 2-2 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi, yine deplasmanda Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Ardından Gençlerbirliği'ni 3-1'ile geçen Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında ise iki skor avantajını yakalamasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ersun Yanal'ın takımı, son olarak ise sahasında 3-0 öne geçtiği mücadelede Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Zirve ile fark açılıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de kendisinden beklenen çıkışı bir türlü gösteremedi. Ligin 6. haftasının geride kalmasıyla birlikte bordo-mavililerin zirve ile arasındaki puan farkı da 8 çıktı. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın 8, Beşiktaş ve Göztepe'nin de 5 puan gerisinde bulunuyor.  

İhlas Haber Ajansı

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Leipzig maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor
Beşiktaş, galibiyet peşinde
Beşiktaş, galibiyet peşinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim