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Trabzonspor, CAS'a başvuracak

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını açıkladı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 21:31
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Trabzonspor, CAS'a başvuracak

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporUEFA
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