Sarı Lacivertliler'in birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ve Uğurcan Çakır'ın belki de maçın erken kopmasına engel olduğu maçta gol 76. dakikada Yunan yıldız Pelkas'tan geldi.
Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1
Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi
28 Şubat 2021 Pazar 19:58
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Sarı Lacivertliler'in birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ve Uğurcan Çakır'ın belki de maçın erken kopmasına engel olduğu maçta gol 76. dakikada Yunan yıldız Pelkas'tan geldi.