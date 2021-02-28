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Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi

28 Şubat 2021 Pazar 19:58
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Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-1

Sarı Lacivertliler'in birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı ve Uğurcan Çakır'ın belki de maçın erken kopmasına engel olduğu maçta gol 76. dakikada Yunan yıldız Pelkas'tan geldi.
 

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