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Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig’de 10. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor'un golünü Gervinho attı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:30
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Trabzonspor, Göztepe'yi tek golle geçerek liderliğini sürdürdü
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Son olarak kendi sahasında aldığı 3-1’lik Fenerbahçe galibiyeti ile Süper Lig’de liderliğe yükselen Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi de yenerek liderlik koltuğunu korudu.

İlk yarısı golsüz tamamamlanan karşılaşmanın 56. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına giren Gervinho, sol çaprazdan ceza alanına girip vuruşunu yaptı ve Trabzonspor’u öne geçirdi. 78. dakikada Soner ceza sahası içinden topu ağlara gönderse de Ndiaye için ofsayt bayrağı havada olduğu için gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

Maçta ilk yarının son düdüğünün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında sinirler gerildi. Marek Hamsik'in Atınç Nukan'ın eline vurması sonrası Slovak yıldıza Göztepeliler tepki gösterdi. Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı. Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Hamsik de sarı kart ile cezalandırıldı.

Namağlup devam

Bu sonuçla 10 maçta topladığı 24 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, 3 beraberliğin yanı sıra 7. galibiyetini alması ile birlikte namağlup serisini de devam ettirdi.

6. yenilgisini alan Göztepe ise 8 puan ile 18. sırada kaldı.

Süper Lig’de 11. hafta maçında Trabzonspor 29 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor’u konuk edecekken, Göztepe ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepe
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