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Trabzonspor kaçtı, Konyaspor yakaladı

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

06 Kasım 2022 Pazar 21:42
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Trabzonspor kaçtı, Konyaspor yakaladı



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahasında 2 puan kaybetti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Bakasetas, 26. dakikada da Trezeguet'in penaltı golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ikpeazu'nun kırmızı kart görmesiyle maçın son bölümlerini 10 kişi oynayan Arabam.com Konyaspor, 45+8 ve 54. dakikada Diouf'un golleriyle eşitliği sağladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 31 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'un, ligde iç sahada yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 608 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.


BAKASETAS VE TREZEGUET CEZALI

Sahasında 2 puan kaybeden Trabzonspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, 4. sarı kartlarına ulaşarak cezalı durumuna düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta MKE Ankaragücü karşısında takımda yer alamayacak.

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