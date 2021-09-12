Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçı nefes kesti. 2-2 biten maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan teknik direktör Fatih Terim'e tepki yağdı.
MORUTAN'IN OYUNDAN ALINMASINA TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında yaşananların Trabzonspor karşılaşmasında da tekrarlanmasına tepki gösterdi. Taraftarlar, Trabzonspor maçında deneyimli hocanın oyuncu tercihlerini eleştirirken özellikle Morutan'ın 2. yarının başında kenara alınmasına sert çıktı. Tepkiler sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.