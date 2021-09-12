Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2 farklı öne geçtiği Trabzonspor karşılaşmasında da skoru koruyamayıp 2-2 berabere kalması taraftarı çıldırttı. Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim'i suçlayan taraftarlar, deneyimli hocayı sert eleştirdi.