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Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2 farklı öne geçtiği Trabzonspor karşılaşmasında da skoru koruyamayıp 2-2 berabere kalması taraftarı çıldırttı. Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim'i suçlayan taraftarlar, deneyimli hocayı sert eleştirdi.

12 Eylül 2021 Pazar 23:04
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Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçı nefes kesti. 2-2 biten maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan teknik direktör Fatih Terim'e tepki yağdı.

MORUTAN'IN OYUNDAN ALINMASINA TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında yaşananların Trabzonspor karşılaşmasında da tekrarlanmasına tepki gösterdi. Taraftarlar, Trabzonspor maçında deneyimli hocanın oyuncu tercihlerini eleştirirken özellikle Morutan'ın 2. yarının başında kenara alınmasına sert çıktı. Tepkiler sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Son Güncelleme: 12.09.2021 23:47
Anahtar Kelimeler:
Süper Ligin 4. HaftasıGalatasarayKasımpaşa MaçıFatih TerimTaraftarlar
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