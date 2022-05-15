Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
Flaş Haber
Gece yarısı feci kaza!
Kapat

Trabzonspor tam gaz ilerliyor

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay ile karşılaştı. İlk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle biten ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada bordo-mavililer maçı 2-1 kazandı.

15 Mayıs 2022 Pazar 19:48
111 Okunma
Trabzonspor tam gaz ilerliyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve dün Trabzon'da şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor sahaya çıkarken, Altay taraftarları büyük bir jest yaparak bordo-mavili ekibi alkışladı. İstanbul'daki taraftarlarıyla buluşan son şampiyon, Altay'ı da yenerek taraftarını sevindirdi.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

TRABZON MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, dakika 19'da ilk golü bularak 1-0 öne geçti. Serkan Asan'ın sağ kanattan ortaladığı topta, kale sahası içi sağ çaprazında bulunan İbrahim Öztürk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

NWAKAEME SKORU BELİRLEDİ

Altay 70. Dakikada Rodriguez ile beraberlik golünü buldu. Tecrübeli futbolcu sol kanattan girdiği ceza yayı içerisinden, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yakın köşeden Uğurcan'ın üzerinden ağlarla buluştu. Beraberlik golünden sonra ataklarını arttıran Karadeniz ekibinde Visca, ceza sahası içi sağ çaprazında Kazımcan'ın müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Nwakaeme 84. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Trabzonspor 2-1 öne geçti. Maç bu sonuçla sona erdi. Trabzonspor bu sonuçla Süper Lig'de 37 maçta 81 puana ulaştı.

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

Şampiyon İstanbul'dan zaferle dönüyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMaçSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Tazegül birinciliklere doymuyor
Hakan Tazegül birinciliklere doymuyor
Metin Turunç, Şampiyonluk kemeri ile döndü
Metin Turunç, Şampiyonluk kemeri ile döndü
Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finalleri Başladı
Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finalleri Başladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim