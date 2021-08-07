Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Genoa'ya transfer oldu

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın 2 milyon 100 bin euro karşılığında Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın, 300 bin Euro tutarındaki bonuslar dahil toplam 2 milyon 100 bin Euro karşılığında Genoa Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: "Caleb Ekuban'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."