Trap Girne Kupası Atışları Yapıldı

Atıcılık Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Girne Kupası, 8-9 Ağustos Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günde gerçekleştirilen 125 atışla tamamlandı.

Müsabaka, Gönyeli baraj bölgesinde bulunan Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonunda organize edilmiştir. Müsabaka ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik teknik kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Müsabaka süresince atıcı sporcularımız sıcak ve rüzgarlı hava şartlarının uçuşlarını olumsuz yönde etkilediği plak hedeflere başarılı atışlar yaptı.

Trap Girne Kupası’nın tamamlanması ile 2020 faaliyet sezonunun Olimpik Trap ve Skeet branşlarında ikişer müsabaka yapılmış olup Büyük Erkekler kategorisi A ve B sınıfı atıcı sporcularının sezon ortası başarı sıralamaları alınan sonuçlara göre yenilenecek.