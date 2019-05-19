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Trükiye Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Türkiye Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.

19 Mayıs 2019 Pazar 21:14
Trükiye Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.

10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1

40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

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44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Galatasaray, maçın 64. dakikasında Onyekuru'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın 78. dakikasında Galatasaray skorda 2-1 öndeyken sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda ile turuncu-lacivertli ekipten Mahmut Tekdemir arasındaki gerginlik, yedek kulübelerine yansıdı.

Medipol Başakşehir yedek kulübesi önündeki gerginlik sırasında itişmeler yaşanırken, Galatasaray kenar yönetiminin de olaya müdahale etmesiyle gerginlik büyüdü. Maçın oynandığı sırada gerginlik sürdü. Müsabaka hakemi Cüneyt Çakır, yaşanan duruma müdahale etti.

Cüneyt Çakır, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı, Medipol Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSüper LigGalatasaray
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Yusuf Badibadi 2019-05-19 22:17:28

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