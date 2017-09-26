ABD Başkanı Donald Trump bu kez sporcuları karşısına aldı. Amerikan beyzbol ligi NFL'de forma giyen Colin Kaepernick'ın geçen yıl ırkçılık ve polis şiddetine karşı ulusal marş okunduğu sırada ayağa kalkmayarak başlattığı protesto yöntemi, Trump'ın tepkisinin ardından giderek yaygınlaşıyor.

Pazar günü oynanan NFL maçlarında ülke genelinde yüzlerce sporcu, ulusal marşı protesto ederek Trump'a karşı birlik oldu.

Kimileri, ulusal marş sırasında dizleri üzerinde durarak protesto ederken, bazı takımlar ise ulusal marş bitine kadar soyunma odasından çıkmadı.

Seattle Seahawks ve Teneessee Titans maçında ulusal marş sırasında sahada 2 takımdan da hiç bir oyuncu ya da teknik adam yoktu.

Tüm bu protestoların bu kadar yayılmasının sebebi ise ABD Başkanı Trump'ın ulusal marşı protesto eden sporcular için yaptığı küfürlü konuşma oldu.

Trump: "şu o... çocuğunu sahadan alın, kovuldu" dese hoşunuza gitmez miydi?"

Trump, "NFL'deki takım sahiplerinden bazıları bayrağımıza saygısızlık eden oyunculardan birine "şu o... çocuğunu sahadan alın, kovuldu" dese hoşunuza gitmez miydi? bunu yapan takım sahiplerini görmek hoş olmaz mıydı?" dedi.

Trump'ın başkanlık yarışındaki rakiplerinden Ted Cruz da, "Zengin ve şımarık sporcuların bayrağımıza saygısızlık etmesi hoşuma gitmiyor" diyerek bu tartışmada Trump'ın yanında saf tuttuğunu açıkladı.

ABD'de bayrak kanununa göre ulusal marş okunduğu sırada orada bulunanların ayağa kalkması ve ellerini kalplerine koyması ve ortamda bir bayrak varsa ona doğru yüzlerini dönmesi gerekiyor.

Ancak bugüne kadar bu kanunun ihlali nedeniyle resmi bir ceza verilmedi.