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Tsubasa, Messi ve Ronaldo ile dönüyor

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi 90’lı yılların efsane çizgi filmlerinden Tsubasa, tekrar televizyonlara dönecek...

30 Kasım 2017 Perşembe 12:19
Tsubasa, Messi ve Ronaldo ile dönüyor
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Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi 90’lı yılların efsane çizgi filmlerinden Tsubasa, tekrar televizyonlara dönecek. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.

Tsubasa’nın yaratıcıları, önümüzdeki sene Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı.

Sporx'in haberine göre, çizgi film Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveni ile başlayacak ve  kupada Tsubasa’nın Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Manuel Neuer gibi yıldızlarla karşı karşıya gelme hikayesini anlatacak.

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 1990’lı yıllarda Türkiye'ye de gelmişti ve en çok izlenen çizgi filmlerden olmuştu.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 15:53
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