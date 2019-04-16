TTF GMBTK 2x4 14 Yaş Haftasonu Turnuvası Tamamlandı…

TTF KKTF ve GMBTK ortaklaşa düzenlediği, Puanlı TTF GMBTK 2X4 14 Yaş Haftasonu Turnuvası Salamis Bay Conti Resort Hotel Tenis Kortlarında gerçekleşti. Turnuvada 14 yaş kızlar da ülkemiz sporcularından Tansel Şık 1. oldu.

TTF GMBTK 2X4 14 Yaş Haftasonu Turnuvası pazar gün oynanan maçlarla tamamladı.

Dereceye giren sporcular:

14 yaş kız:

1-Tansel Şık (Birinci)

2-Derin Görgünel (İkinci)

14 yaş erkek:

1- Kıvanç Bedir (Birinci)

2- Batur Evre (İkinci)

Sporcuları ve ailelerini tebrik ederiz.









KKTF YÖNETİM KURULU