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Türk Ocağı’nda işler yoluna giriyor

Türk Ocağı; ilk devrede Gençler Birliği’nde kiralık olarak oynayan ve devre arasında kulübü Esentepe’ye geri dönen kaleci Ali Karal’ı, kiralık olarak renklerine bağladı

12 Ocak 2018 Cuma 14:50
Türk Ocağı’nda işler yoluna giriyor
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Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, 2017-18 Futbol Sezonu, K-PET Süper Ligi’nin ilk devresini 16 puanla 12. sırada tamamlamış bulunan Türk Ocağı, ikinci devreye güçlü bir kadroyla girebilmek için, kaliteli yerli ve yabancı oyuncu transferi ile ilgili temaslarını sürdürüyor.

Kaleci Ali Karal kiralandı

Bu bağlamda; Rum kaleci Matthaios Andreou’nun ayrılmasıyla eksikliği hissedilen kaleci sorununu biran önce halletmek için temaslarını sıklaştıran Türk Ocağı yönetimi ve teknik heyeti aradığı kanı Esentepe’de buldu. Tarafların karşılıklı mutabakat sağlaması üzerine de, ilk devrede kiralık olarak Gençler Birliği kalesini koruyan, ancak, devre arasında kulübü Esentepe’ye geri dönmek zorunda kalan başarılı kaleci Ali Karal’ı dün, kiralık olarak sarı-siyahlı renklerine bağladı.

Ve bu suretle kaleci Ali Karal dün, Türk Ocağı’nın 10-14 Ocak tarihleri arasında Malpas Otel’de yapılmakta olan kampına dahil oldu.

Hascan çalışmalara başladı

Türk Ocağı’nın, Gençlik Gücü’nden kadrosuna kattığı genç oyuncu Hascan Kızmaz da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hascan dünkü idmana katılarak sarı siyahlı formayı ilk kez giydi.

Dinopeter döndü

Girne ekibinde, ilk devrede sergilediği performansla dikkatleri çeken yabancı futbolcu Dinopeter denenmek için gittiği Türkiye PTT 1. Lig ekibi Adanaspor’dan geri döndü.

Dinopeter dün itibariyle Türk Ocağı’nın ikinci devre hazırlıklarına katıldı.

Prince deneniyor

Sarı siyahlılar öte yandan ikinci devrede kadroya kaliteli bir yabancı daha katma arayışlarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Türk Ocağı, daha önce Belçika, Mısır ve  Malezya liglerinde forma giymiş olan 28 yaşında ve 1. 93 boyundaki Nijeryalı oyuncu Prince NNake’ yi denemeye aldı.

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