Türkiye, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı

Türkiye A Milli Takımı, Dünya Kupası yolunda kader maçı olan Karadağ deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve Katar vizesi almak için play-off turuna kalmayı başardı.

Karşılaşmaya şok bir golle başlayanTürkiye, 4. dakikada Beciraj'ın fileleri sarsmasıyla 1-0 geriye düştü. Bu golün ardından rakip kalede baskısını artıran milliler 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelen golle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken teknik direktör Stefan Kuntz, ikinci yarıya Orkun Kökçü'yle başladı. Alman hocanın bu hamlesi 60. dakikada karşılık buldu. Genç yıldız, ceza sahası dışından attığı enfes golle Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi.

Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Türkiye A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.