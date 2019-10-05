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Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Moldova ve Andorra maçlarında Galatasaraylı futbolcu dahil etmediği aday kadroya bu kez sarı-kırmızılılardan Ömer Bayram'ı davet etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:48
Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında görev alacak aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Ekim’de Arnavutluk, 14 Ekim’de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Son kadroda Galatasaray’dan oyuncu kadroya girememişti ancak Ömer Bayram son haftalardaki performansıyla Şenol Güneş tarafından aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Güneş’in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor;

“Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman”

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Türkiye A Milli Takım
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