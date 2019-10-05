Türkiye A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı!

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş, Moldova ve Andorra maçlarında Galatasaraylı futbolcu dahil etmediği aday kadroya bu kez sarı-kırmızılılardan Ömer Bayram'ı davet etti.