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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımın belli olacağı play-off mücadelesi yarınki karşılaşmalarla başlayacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:20
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandığı organizasyonda, bir ekip daha Süper Lig'e çıkacak.

Bu takımın belirleneceği play-off'ta çeyrek final mücadelesinde yarın saat 14.00'te Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, saat 17.00'de de Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor maçları oynanacak.

Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Play-off çeyrek final serisinde ilk 2 maçların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi)

18 Mayıs Salı:

15.00 Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

20 Mayıs Perşembe:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Muradiye)

17.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

21 Mayıs Cuma:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Anahtar Kelimeler:
Basketbol 1. LigiING Basketbol Süper LigiPlayoff
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