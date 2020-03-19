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Türkiye'de bütün ligler ertelendi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendi.

19 Mart 2020 Perşembe 16:26
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Türkiye'de bütün ligler ertelendi

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de profesyonel liglerin ertelendiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA’nın toplantısında EURO 2020’nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021’e ertelendi.

İstanbul’da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi. Bu toplantı bizler için önemliydi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsFutbolBasketbolVoleybol
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