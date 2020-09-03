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Türkiye'de maçlar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:20
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Türkiye'de maçlar seyircisiz oynanacak

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25 Ağustos'taki toplantısında ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar aldığı hatırlatıldı.

İlk devre seyircisiz olacak

Bilim Kurulu tavsiyesi ile bu karardan vazgeçildiği belirtilerek, "Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile TC Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFF
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