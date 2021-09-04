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Türkiye'deki yamaç paraşütü etabını birinci tamamlayan sporculara plaket

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Dünya Hedef Kupası Alanya Etabını birinci olarak bitiren yamaç paraşütü ekibine plaket takdim etti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:45
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Türkiye'deki yamaç paraşütü etabını birinci tamamlayan sporculara plaket

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası Alanya etabını birinci olarak bitiren KKTC Yamaç Paraşütü takımına Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından plaket takdimi yapıldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Umut Akçıl, Cemal Direkçi, Murat Mendeli ve Harun Karateke’den oluşan takım, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun desteği ile Haziran ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde ederken, Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası Alanya etabında ise 14 ülke arasında birincilik kürsüsüne çıktı.

Komisyon toplantı salonunda düzenlenen plaket töreninde, sporcuların yanında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon Uzman Klinik Psikoloğu Şahin Karasalih de hazır bulundu.

Müsteşar Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde çocukları ve gençleri her türlü spor dalına yöneltmek adına birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Umut Akçıl’ın başkanı olduğu Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği ile de çok güzel etkinlikler düzenlendiğine işaret eden Amcaoğlu, derneğin bünyesinde bulunan yamaç paraşütü ekibinin Avrupa ve Dünya Kupası yarışmalarında gösterdiği başarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, bağımlılıklarla mücadelede önleme çalışmalarında sporun çok büyük önemi olduğunu, bu çerçevede Yamaç Paraşütü Milli Takımı’na bundan sonraki süreçte de imkanlar çerçevesinde gereken desteğin verileceğini sözlerine ekledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu, sporcularını kutlayarak, gençlere olanaklar yaratıldığı zaman her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalabilecekleri gibi, büyük başarılara da imza atabileceklerine en büyük örneğin KKTC Yamaç Paraşütü Milli Takımı olduğunu vurguladı.

Takım Kaptanı Akçıl ise, büyük özverilerle çalışmalarını sürdürdüklerini, bu tür şampiyonalara hazırlanıp başarı elde etmenin hiç de kolay olmadığını söyledi ve elde ettikleri başarıdan ve KKTC bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmaktan onur duyduklarını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu
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