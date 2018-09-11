Türkiye'den müthiş geri dönüş

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya mağlup olan A Milli Takıımız, ikinci maçında İsveç'i 3-2'lik skorla devirdi. Rusya'nın 6 puana ulaştığı grupta Milliler ilk puanlarını elde etti.



UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de İsveç ile Türkiye karşı karşıya geldi.



Mircea Lucescu, sahaya Sinan, Mehmet Zeki, Kaan, Çağlar, Ömer, Mehmet Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan ve Cenk 11'iyle çıktı.



Friends Arena'daki mücadeleye iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu ancak İsveç Isaac Thelin'iin 34. dakikadaki golüyle skoru değiştirdi.



İlk 45 dakika tek golle son bulurken ev sahibi İsveç, 49'da Viktor Claesson'un ceza sahası dışından gönderdiği şutla farkı 2'ye çıkardı.



Gole erken reaksiyon veren Milliler, 2 dakika sonra Hakan Çalhanoğlu ile golü buldu.



Kalan bölümde beraberlik adına açık arayan Milliler aradığı golü 88'de Emre Akbaba ile buldu. Maçın son anları büyük heyecan sahne olurken, Galatasaraylı Emre Akbaba duraklama anlarında bir kez daha sahneye çıktı ve Milli Takımımız 3-2 öne geçti.



Son düdükle birlikte ay-yıldızlılar müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.