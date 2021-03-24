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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı

Ay-Yıldızlıların 2022 Dünya Kupası yolculuğu 4 gollü galibiyetle başladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 20:56
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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başladı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolun ekol ülkelerinden Hollanda'yı ağırlayan Türkiye, güçlü rakibini 4-2'lik skorla geçti ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 15, 35 (penaltıdan), 81'de Burak Yılmaz ve 46'da Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Davy Klaassen ve 76'da Luuk de Jong'tan geldi. File bekçisi Uğurcan Çakır, 90+4. dakikada Memphs Depay'ın penaltı atışında gole izin vermedi.

Burak Yılmaz, bu karşılaşmada attığı gollerle birlikte Milli forma altında 27 gole ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeHollanda
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