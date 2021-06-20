Türkiye EURO 2020'ye veda etti

68'de Shaqiri, yeniden farkı ikiye çıkardı. Türkiye, maçı 3-1 yenilerek grupta puan alamadan sonuncu oldu.

62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin harika golüyle, turnuvadaki ilk golümüzü attık.

İsviçre, 6. dakikada Seferovic'le öne geçti. 26'da Shaqiri farkı ikiye çıkardı.

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

Abdülkadir Ömür üç maçta da kadroya giremedi

A Milli Takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı.

Abdülkadir üç maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu. Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.