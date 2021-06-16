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Türkiye ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:33
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Türkiye ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler, Aaron Ramsey ile 43. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

61. dakikada Gareth Bale ile penaltı kaçıran Galler, Connor Roberts ile 90+5'te skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 

İkinci karşılaşmasından da puan çıkaramayan  Ay-yıldızlılar, üst tur şansını oldukça azalttı. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

Son Güncelleme: 16.06.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGaller
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