Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Türkiye ile Hollanda 13. randevuda

Türkiye A Milli Futbol Takımı,2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında 24 Mart Çarşamba günü karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak.

23 Mart 2021 Salı 10:28
36 Okunma
Türkiye ile Hollanda 13. randevuda

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

Resmi maçlar

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

Milliler, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi.

Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilki Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

İki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki milliler, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan müsabaka 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

Son maçta farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında son maçını 6 Eylül 2015'te oynadı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 kazandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü yıldırım çarpması sonucu öldü
Olimpiyatlara hazırlanan sörfçü yıldırım çarpması sonucu öldü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ters köşe!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ters köşe!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuralar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuralar çekildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim