Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Türkiye A Milli Takımı, 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkan Cristante, topu ağlara göndermeyi başardı ve İtalya'ya beraberliği getirdi.

5 dakika sonra ise Raspadori, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Takımı, soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

İTALYA 3 GOLLE GALİBİYETİ ALDI

İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda devam etti. 70. dakikada İtalya'da Raspadori yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

83. dakikada Türkiye A Milli Takımı'nda ikinci yarı oyuna giren Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.