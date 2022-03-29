Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk etti.
Mücadeleye hızlı başlayan Türkiye A Milli Takımı, 4. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında sahneye çıkan Cristante, topu ağlara göndermeyi başardı ve İtalya'ya beraberliği getirdi.
5 dakika sonra ise Raspadori, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü attı.
Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Takımı, soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.
İTALYA 3 GOLLE GALİBİYETİ ALDI
İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda devam etti. 70. dakikada İtalya'da Raspadori yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.
83. dakikada Türkiye A Milli Takımı'nda ikinci yarı oyuna giren Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye A Milli Takımı, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.