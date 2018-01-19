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Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Atiker Konyaspor ile eşleşen Galatasaray ilk maçını deplasmanda oynayacak.

19 Ocak 2018 Cuma 15:40
Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor

Atiker Konyaspor - Galatasaray 

Beşiktaş - Gençlerbirliği

Akın Çorap Giresunspor -  Fenerbahçe

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