Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.



Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:



Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor



Atiker Konyaspor - Galatasaray



Beşiktaş - Gençlerbirliği



Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe