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Türkiye Milli takımı ikinci yarıda yıkıldı

İtalya ile karşılaşan Türkiye milli takımı, mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

11 Haziran 2021 Cuma 23:52
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Türkiye Milli takımı ikinci yarıda yıkıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollandalı Danny Makkelie yönettiği maçtan ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan Türkiye, turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (KK), 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.

Ay-yıldızlı Türkiye milli takımı A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek. 

Son Güncelleme: 11.06.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeItalya
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