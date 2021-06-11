Türkiye Milli takımı ikinci yarıda yıkıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollandalı Danny Makkelie yönettiği maçtan ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup ayrılan Türkiye, turnuvaya mağlubiyetle başladı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Merih Demiral (KK), 66'da Immobile ve 79'da Insigne kaydetti.
Ay-yıldızlı Türkiye milli takımı A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşı karşıya gelecek.