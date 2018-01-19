Türkiye'nin EURO 2024 sloganı açıklandı

TFF, Euro 2024 adaylığı için belirlenen logo ve sloganı açıkladı. Slogan; 'Birlikte paylaşalım'...

Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı tanıtım toplantısı, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Prof.Dr. Mete Düren, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin yanı sıra 2024 Spor Tanıtım Elçisi Barış Telli ve çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık sürecinin anlatıldığı toplantıda aday kent ve stadyumların görüntüleri eşliğinde dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzun kuvvetli bir şekilde verildiği video gösterimi ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 logo ve sloganı kamuoyuna açıklandı.

Birlikte Paylaşalım

UEFA EURO 2024 sloganı "Birlikte paylaşalım" ile Avrupa futbol kamuoyuna şu mesaj veriliyor: "Her kesimden insanı 'dünyanın en sevdiği oyun' ile Türkiye'de bir araya getireceğimizin sözünü veriyoruz. Avrupa'nın önde gelen turistik merkezlerinden biri ve dünyanın coğrafik merkezi olarak UEFA EURO 2024'ü daha geniş bir kitle ile buluşturmak ve bu önemli deneyimi tüm milletler ile paylaşmak istiyoruz. Biz kaynaşmayı, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği futbol aracılığıyla teşvik edebilecek bir konumdayız. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini ve turnuvanın kalıcı mirasını gelin BİRLİKTE PAYLAŞALIM."

Kalpler Türkiye'de atacak

Türkiye'nin UEFA EURO 2024 logosundaki renk kırmızı, evrensel dostluk ve hoşgörüyü simgeliyor. Aynı zamanda yeni bir başlangıç yapan insanların yaşama sevincini dile getiren kırmızının sıcaklığında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için cesaret ve enerji de var.

UEFA EURO 2024 logosundaki şık siyah renk, Avrupa Futbol Şampiyonası'na bilgelik katıyor. Gücün renklerdeki simgesi siyah, Türk insanının mizacındaki ağırbaşlılık ve asaletten de ayrı düşünülemez. Futbolda kendi kararını veren kahraman insanların denge, yeniden doğuş, öz güven ve yüksek konsantrasyon karakteri, yağmurla dolu bulutlar gibi bereketli siyahın derinliğinde anlam buluyor.

Geometride evrenin küçük bir modeli olan daire, takım, takım ruhu ve mükemmeli aramayı içeren UEFA EURO 2024 logosundaki güçlü mesajlarını en yoğun şekilde futbol topunda sembolleştiriyor.

Daire ile özgün bir uyum gösteren yıldız, erdem, profesyonellik ve üretkenliği hedefleyen insan bedenini temsil ediyor. TFF'nin çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma, ülke genelinde katılımı artırma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma misyonu da yıldızla anlatılıyor.

Yıldızın etrafındaki beş adet beşgen, futbolcu, teknik adam, taraftar, hakem ve golü simgeliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai hedef Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği idealinin coşkusu, kendini kalp şeklindeki 2024 rakamında ifade ediyor. 2024 ve Türkiye ifadesinin birleşmesi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma arzusu ve Türkiye'nin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor.

Resmi site yayında

Türkiye'nin adaylık süreci hakkındaki tüm gelişmeleri Türk ve Avrupa kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın web sayfası www.euro2024adayiturkiye.com Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO 2024'ün düzenleneceği şehirlerimizi tanıtımının da yer aldığı site ile Türkiye'nin adaylık süreci tüm dünyayla paylaşılacak.

9 kent 10 stadyum

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).

Adaylık süreci

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci ile ilgili bugüne kadar yaşanan ve bundan sonra izlenecek takvim şöyle:

9 Aralık 2016 UEFA'nın resmi başvuru isteklerini üye ülke federasyonlarına göndermesi

3 Mart 2017 Üye ülke federasyonları için katılım mektuplarını son gönderim tarihi

10 Mart 2017 Aday ülkelerin UEFA tarafından ilan edilmesi

17 Mart 2017 Başvuru sahipleri için başvuru koşullarının sağlanması

27-28 Nisan 2017 Başvuru sahipleri için çalıştay

27 Nisan 2018 Başvuru dokümanlarının UEFA'ya gönderilmesi için son tarih

Eylül 2018 UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin seçilmesi