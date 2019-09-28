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Türkiye Süper Lig'inde derbi heyecanı

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:37
Türkiye Süper Lig'inde derbi heyecanı

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor.

390. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları bu derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 125. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Zanka, Jailson, Dirar, Isla, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse,Ozan Tufan, ve Vedat Muric.

Kaynak: AA

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Galatasaray - Fenerbahçe DerbisiSüper LigDerbiSporHaber
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