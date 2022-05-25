Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu

Türkiye’nin futbol şöhretleri Lefkoşa’da karşılaşacak

Türkiye şöhretler futbol takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol masterleri bu Cuma Lefkoşa’da başlayacak 9.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:56
584 Okunma
Türkiye’nin futbol şöhretleri Lefkoşa’da karşılaşacak

Merhume Güner Batmazoğlu anısına her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl daha görkemli bir organize ile gerçekleştirilecek olan masterler anı futbol turnuvası için sona hazırlıklar yapılıyor. 27-28 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek masterler anı futbol turnuvası için Türkiye’den bir birinden ünlü isimler ülkemize gelecek.

Merhume Güner Batmazoğlu’nun oğlu Kemal Batmazoğlu tarafından her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeni ile 2 yıl gerçekleşemeyen turnuva bu yıl 9’uncu kez organize ediliyor.

Türkiye’de futbol oynadıkları döneme damga vuran, Avrupa ve milli takım düzeyinde üst düzey futbol oynayan birçok ünlü isim Lefkoşa’da Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak.

Türkiye şöhretleri ile Fenerbahçe,

Galatasaray masterleri gelecek

Turnuvanın organizasyonunu yapan Kemal Batmazoğlu organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada tüm futbol severleri Cuma günü Atatürk Stadı’na davet etti. Kemal Batmazoğlu, “Annem Güner Batmazoğlu’nun adını yaşatmak adına bu yıl 9’uncu kez turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Geçmişte Türkiye’den takımlar gelmişti yine bir birinden değerli isimlerle futbol oynamıştık.

27-28 Mayıs tarihlerinde de turnuvamızın 9’uncusunda Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Ali Eren, Tugay Kerimoğlu, Hami Mandıralı, Engin Baytar, Ogün Temizkanoğlu, Yusuf Şimşek, Tuncay Şanlı gibi isimlerle birlikte futbol oynayacak ve turnuvamızı yapacağız. Herkesi Atatürk Stadı’na bekleriz” dedi.

TURNUVANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

Lefkoşa Atatürk Stadı

27 Mayıs Cuma

Saat 16.30 – 17.45: Batmazoğlu Masterleri – Fenerbahçe Masterleri

Saat 18.00 – 19.15: Türkiye Şöhretler Karması – Galatasaray Masterleri

28 Mayıs Cumartesi

Saat 18.00 – 19.15: Üçüncülük maçı

Saat 20.00 – 21.15: Şampiyonluk maçı

Saat 21.30: ÖDÜL TÖRENİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler!
Serie A'da şampiyon AC Milan
Serie A'da şampiyon AC Milan
VakıfBank Avrupa şampiyonu
VakıfBank Avrupa şampiyonu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim