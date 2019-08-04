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Türüç: Mutlu ve gururluyum

04 Ağustos 2019 Pazar 16:15
Türüç: Mutlu ve gururluyum

Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı 26 yaşındaki Deniz Türüç, sarı-lacivertli ailenin parçası olduğu için "Mutlu ve gururluyum" dedi.

Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 3 yıllığını renklerine bağladı. Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de olması gerektiğini hissettiren herkese teşekkür etti. 

Deniz Türüç'ün açıklaması şöyle:

"Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

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