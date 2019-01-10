“Tut Elimi Projesi” başladı..!

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetimi, proje hakkında KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ı da ziyaret ederek kendisini bilgilendirdi.

Spor Dairesi ve TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin de desteklediği proje kapsamında Lefkoşa Surlariçi ve civarında kalan ilkokul 3’üncü sınıf çocuklarına ücretsiz hentbol eğitimi verilecek.

Haftanın 2 günü gerçekleşecek olan “Tut Elimi Projesi”nde ilk çalışma bugün (9 Ocak Çarşamba) yapıldı. Hentbol Federasyonu antrenörlerini çalışmaları ve görüşmeleri sonucu ailelerinden de izin alınarak belirlenen 87 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi dün ilk kez bir araya geldi.

Otobüslerle okullarından alınan çocuklar eğitmenler kontrolünde salona getirildi ve antrenman sonrası da ayni şekilde alındıkları okullarına dağıtıldı. Çocukların boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve ülkenin gelenek ve kültürünü küçük yaştan çocuklara aşılamayı hedeeyen projede ilk antrenman Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapıldı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan’ın da yer aldığı ilk buluşmada çocukların kayıtları yapıldı, vücut ölçüleri alındı ve gruplar belirlendi.

BAŞBAKAN BİLGİLENDİRİLDİ

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri “Tut Elimi Projesi” hakkında Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve projede görev alacak antrenörlerin de yer aldığı ziyarete “Tut Elimi Projesi”nin amacı Başbakana anlatıldı. Projeden duyduğu mutluluğu ifade eden Başbakan Tufan Erhürman emek verecek tüm herkesi kutladı ve kendilerinin de imkanlar doğrultusunda gerekli desteği vereceğini ifade etti.