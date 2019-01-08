‘Tut elimi’ projesiyle minik hentbolcular yetiştirilecek

Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde hayata geçirilen “Tut Elimi Projesi” ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında yapılan basın toplantısında Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, UMK Başkanı Hasan Karaokçu ve Hentbol Antrenörü Harika Kıral projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



AYHAN

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, konuşmasında federasyon olarak sadece hentbol değil, sosyal ve toplumsal anlamda da gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması adına çalışmalar yürüttüklerini ve bunun diğer federasyonlara da örnek olmasını diledi.

Lefkoşa surlar içinde ilkokul 3’ten itibaren hem sportif gelişim hem kötü alışkanlıklardan uzak durma hem de Kıbrıs kültürünü aşılamayı sağlamak istediklerini belirten Ayhan, şu an bu bölgeden 83-87 arası çocuk sayısına ulaşıldığını, bu çocuklardan müthiş bir hentbolcu havuzu yaratılabileceğini ve ailelerinden gerekli izinlerin alındığını belirtti.

7 aylık proje sonucu, gerekli ölçümlerle, kabiliyetleri de araştırılacak çocuklardan en elit seviyede olanların takımlaştırılarak hentbol liglerine yönlendirileceğini söyleyen Ayhan, şu an yaşanan en büyük sorunun salon sorunu olduğunu ve spor salonlarının bir ihaleye bağlı kalınarak tümünün birden tadilata girmesi zamanlamasının yanlış olduğunu görüşünü belirtti.



KARAOKÇU

UMK Başkanı Hasan Karaokçu da önleme çalışmaları çerçevesinde daha önce “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesi gerçekleştirilerek, bu projeden çok iyi geri dönüşler alındığını söyledi.

“Tut Elimi Projesi”ne de Hentbol Federasyonu tarafından özveri ve gönülden katkı yapıldığını anlatan Karaokçu, çocukların da Federasyonun da verilen katkıyı hak ettiğini belirtti.

Karaokçu, “Çocuklarımızın çevresindeki riskleri azaltmalı, kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız; bunun da yolu kültürden, sanattan ve spordan geçer” şeklinde konuştu.



KIRAL

Antrenör Harika Kıral da konuşmasında 1991’den beri antrenörlük yaptığını belirterek, birlikte çalıştığı 9’uncu Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’la bir altyapı projesinin gerçekleşmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lefkoşa’da 8 okulun gezilip proje detaylarının aktarıldığını kaydeden Kıral, 7 aylık hentbol eğitimlerinin, kültür gezileriyle destekleneceğini, bu gezilerin hem yurt içinde hem yurt dışında devam edeceğini belirtti.

Salon sıkıntısının da okullardan destek alınarak çözüleceğini ifade eden Kıral, spor salonlarının tadilat nedeniyle kapatılmasının bu dönemde olmaması gerektiğini, zamanlamanın yanlış olduğunu ve çocukları kış döneminde sıcak tutmak için kıyafetlerin dağıtılacağını da sözlerine ekledi.



“PROJE YAYGINLAŞTIRILACAK…”

“Tut Elimi Projesi”nin başarılı olması halinde Gazimağusa Bölgesi’ndeki okullara da yayılacağı belirtildi.

Proje kapsamında çocukların vücut endeksleri ve forma ölçülerinin de alınacağı ilk antrenmanın yarın saat 14.30’da Necati Taşkın İlkokulu’nda yapılacağı ifade edildi.