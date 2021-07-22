TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan, PSV - Galatasaray maç yayını ile ilgili açıklama

Dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV'ye konuk olmuş ve sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı.

Bu müsabaka Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarından yayımlandı.

Maç yayınının sürekli donması ve kesintilerin yaşanması ise taraftarların tepkisini çekti.

Sık sık canlı yayın yerine yayının teknik arıza nedeniyle kesildiği ibaresinin ekrana verilmesi sosyal medyada tepki gördü.

Yayının sürekli donmasının ardından yayını kesen TV8 dijital panolar yerine stadyumdaki panoları yayımlamaya başlayınca donma sorunu çözüldü.

Dijital panolarda Türkiyede yasak olan illegal bahis sitelerinin reklamları döndüğü ortaya çıktı.

Ilıcalı ise, sosyal medya hesabından "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.." açıklamasını yaptı.