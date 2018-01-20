Tyrell Means, Koop’ta

Havadis Spor'un haberine göre, Bu sezon ligin en çok sayı atan oyuncusu sıralamasında ikinci sırada bulunan Tyrell Means konusunda, Koop ile Mapfree yönetimleri anlaşma sağladı ve transfer gerçekleşti. Means anlaşmanın ardından yeni takımı Koop Spor ile ilk idmanına da önceki akşam çıktı. 18 numaralı forma ile mücadele edecek olan Means, Koop Spor’un bu akşam saat 17.00’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile karşılaşacağı maçta ilk kez forma giyecek.