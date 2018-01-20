Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Tyrell Means, Koop’ta

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde sezona Mapfree ile başlayan ABD’li forvet Tyrell Means’in yeni takımı Koop Spor oldu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
Tyrell Means, Koop’ta
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, Bu sezon ligin en çok sayı atan oyuncusu sıralamasında ikinci sırada bulunan Tyrell Means konusunda, Koop ile Mapfree yönetimleri anlaşma sağladı ve transfer gerçekleşti. Means anlaşmanın ardından yeni takımı Koop Spor ile ilk idmanına da önceki akşam çıktı. 18 numaralı forma ile mücadele edecek olan Means, Koop Spor’un bu akşam saat 17.00’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile karşılaşacağı maçta ilk kez forma giyecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve Remzi resmen Ocak’ta
Ve Remzi resmen Ocak’ta
Filede son haftanın skoru 3-0
Filede son haftanın skoru 3-0
Sprint de ikinci randevu
Sprint de ikinci randevu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim