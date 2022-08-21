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U17’de YDÜ-MGA finali

21 Ağustos 2022 Pazar 16:10
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U17’de YDÜ-MGA finali


KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi’nde play-off yarı final heyecanı yaşandı. Oynanan serilerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi final oynamaya hak kazanan ekipler oldular.

Akdeniz Spor Birliği karşısında serinin ilk maçını evinde 88-45 kazanan YDÜ, dün akşam oynanan ikinci maçta rakibini 92-40 yenerek adını finale yazdırdı. 2 galibiyete ulaşan şampiyon olacak Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk maçta Koopspor’a 88-78 kaybeden MGA, bir sonraki maçı 83-78 kazanmıştı. Dün akşam nefesleri kesen serinin son maçında Koopspor’u 84-82 yenmeyi başaran MGA, finalde YDÜ’nün rakibi oldu. 2 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı final serisinde maçlar 21, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol FederasyonuSpor
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