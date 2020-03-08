Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

U18 Milli Takımlarımız Adadan Ayrıldı

08 Mart 2020 Pazar 18:01
34 Okunma
U18 Milli Takımlarımız Adadan Ayrıldı

KKTC U18 Erkek ve Kız takımları dün adadan ayrıldı. Erkek U18 Milli takımı Kahramanmaraş’ta, U18 Kız takımı ise Kayseri’de katılacakları turnuva için dün sabah Adana üzerinden gidecekleri şehirlere vardılar.

U18 ERKEKLER KAHRAMANMARAŞ’TA

Kahramanmaraş’ta organize edilecek olan Türkiye U18 Basketbol bölge şampiyonasına katılmak için dün Adana üzerinden bu şehre gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve yönetici ile dün akşam üstü Kahramanmaraş’a varan kafile, ayağının tozu ile bir ter idmanı yaparak istirahate çekildi. U18 Milli takımımız bugünde yapacağı idmanlarla yarın başlayacak olan turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak. U18 Erkek Milli takım koçları Fehmi İpar ve Hasan Kasap, yaptıkları açıklamada turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve en iyi dereceyi alarak ülkeye geri dönmek arzunda olduklarını belirttiler.

U18 KIZLAR KAYSERİ’DE

U18 Kız Basketbol Milli takımımız ise yine dün Adana üzerinden Kayseri’ye gitti. 12 sporcu, 2 antrenör ve 1 yöneticiden oluşan kafile dün akşamüzeri Kayseri’ye vardı. Dünü Koç Cafer Muhtaroğlu ve Şule Ünağyol gözetiminde tek idmanla geçiren ekibimiz bugün yapacağı son hazırlıklarla yarın başlayacak turnuva için hazırlıklarını tamamlamış olacak. Koç Cafer Muhtaroğlu takımın yaş ortalamasının U16 seviyesinde olduğunu ancak gruptan çıkmak için ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arif Tuğcan Kondoz Türkiye Gençler Fitness şampiyonu
Arif Tuğcan Kondoz Türkiye Gençler Fitness şampiyonu
Futbol Liglerinde Günün Sonuçları
Futbol Liglerinde Günün Sonuçları
Futbolda sonuçlar ve program
Futbolda sonuçlar ve program
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim