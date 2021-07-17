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Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde

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Hatay'da profesyonel uçurtma sörfü yapan aile hekimi haftada 20 saat çalışarak Samandağ sahillerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yat Limanı'na ulaşmayı hedefliyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:59
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Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde

Daha önce amatör olarak uçurtma sörfüyle ilgilenmeye başlayan aile hekimi Muhammed Ali Uluç (52), Adana'da aldığı eğitimin ardından 3 yıldan beri bu sporu profesyonel olarak sürdürüyor.

Uçurtma sörfünü daha geniş kitlelere sevdirmek ve bu spor için farkındalık oluşturmak amacıyla Hatay'dan Kıbrıs'a sörf yaparak gitmeyi hedefleyen Uluç, aile hekimliğinden boş kalan zamanlarda Samandağ sahillerinde antrenman yapıyor.

Haftada 20 saat çalışan Uluç, gerekli lojistik hazırlıkların tamamlanması ve izinlerin alınmasının ardından gelecek ayın sonunda, Hatay'dan 130 kilometrelik yolu sörfle kat ederek Karpaz'a 1 günde varmayı planlıyor.
Aile hekimi Muhammed Ali Uluç, AA muhabirine, yaptığı antrenmanları çok önemsediğini, Samandağ sahilini uzunluğu ve rüzgar yönleri nedeniyle tercih ettiğini belirtti.

Bölgede çok az su sporu yapıldığını ve kendi çabalarıyla uçurtma sörfünü sevdirmeyi amaçladığını anlatan Uluç şunları kaydetti:

"Sahile gelen insanlara görsel şölen sunulması amacıyla uçurtma sörfü en uygun olanlardan biridir. Türkiye'deki uçurtma sörfü yapan sporcuları buraya davet ediyoruz. Samandağ sahilimiz 14 kilometrelik uzunluğu, ısı ve rüzgarın şiddeti nedeniyle tüm amatör ve profesyonel sporculara eşsiz heyecanlar katacaktır. Haftada 20 saati bulan antrenmanlar gerçekleştiriyorum. Bir gün içerisinde en çok 74 kilometrelik mesafeye ulaşabildim. Hedefim Samandağ sahilinden Kıbrıs'a ulaşmaktır. Yıllık izinlerimi de bu sporu yapacağım alanlarda planlıyorum."

"Mesafeleri artırarak hedefime ulaşmayı amaçlıyorum"

Uluç antrenmanlarını mesafeleri artırarak devam ettirdiğini dile getirerek, "Samandağ sahilinden Kıbrıs büyük bir mesafedir. Ancak Hataylıların Kıbrıs'a karşı hep bir gönül sevgisi vardır. Ben de inşallah en büyük hedefim olan Samandağ'dan Kıbrıs'a uçurtma sörfü yaparak gitmek istiyorum. Mesafeleri artırarak hedefime ulaşmayı amaçlıyorum. Uçurtma sörfü oldukça keyifli bir spordur, rüzgarı kontrol ediyorsunuz ve sizi gezdiriyor ve dalgalarla adeta dans ediyorsunuz." diye konuştu.

Sörf yaptığı zamanlarda hızının zaman zaman saatte 55 kilometreyi bulduğunu aktaran Uluç, Samandağ sahilinin rüzgar yönü nedeniyle ortalamanın üzerinde hıza ulaştığını, bu nedenle KKTC'nin Karpaz Yat Limanı'na yola çıktığı gün varabileceğini söyledi.

Uluç, ağustosta Hatay'dan KKTC'ye sörf yaparak gitmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali Uluç
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