Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Diva Bülent Ersoy'un olaylı Kıbrıs konseri
Diva Bülent Ersoy'un olaylı Kıbrıs...
14 gün cezaevinde bekleyecek
14 gün cezaevinde bekleyecek

UEFA, Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağını kaldırdı

Önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağı uygulanmayacak. UEFA yaptığı açıklamada karşılaşmaların oynanacağı stadyumlarda kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını belirtti.

06 Eylül 2021 Pazartesi 22:17
68 Okunma
UEFA, Avrupa kulüp müsabakalarında deplasman yasağını kaldırdı

Pandeminin başlamasından bu yana Avrupa kulüp maçlarında yer verilmeyen deplasman taraftarları tribünlere geri dönüyor. UEFA yaptığı açıklamada önümüzdeki haftalardan itibaren deplasman tribünlerinin dolağının müjdesini verdi.

"UEFA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLADI"

UEFA, "UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçları düzenlenirken uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolünün beşinci baskısında yapılan önemli değişiklikleri onayladı. Tıbbi ilkelerle ilgili olarak, değişiklikler, Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve birçok ülkenin aşılanmış ve iyileşmiş bireylerin daha fazla test yapmadan sınırlar arasında serbestçe hareket etmelerine ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin verme kararının bir sonucudur. Operasyonel ilkelerle ilgili olarak, şu anda başarıyla oynanan 2.000'den fazla UEFA müsabakasında edinilen deneyimlerin ardından onaylanan değişiklikler önerilmiştir." açıklamasını yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı!
Brezilya - Arjantin maçında sınır dışı krizi yaşandı!
Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!
Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim