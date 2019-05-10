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UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oldu: Chelsea ve Arsenal

10 Mayıs 2019 Cuma 10:10
UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oldu: Chelsea ve Arsenal
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Chelsea, Eintrahct Frankfurt'u 90 dakikalık normal süresi 1-1 biten karşılaşma sonunda attığı penaltılarla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi, Chelsea'de Ruben Loftus-Cheek'in 28. dakikada ve Eintracht Frankfurt'ta Luka Jovic'in 49. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

İlk karşılaşması da 1-1 sonuçlanan eşleşmede, finale çıkacak takımı belirleyebilmek için uzatma devrelerine geçildi.

ChelseaTelif hakkıGETTY IMAGES

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Uzatmalarda da bozulmayan eşitliğin ardından gidilen penaltı atışlarını ise Chelsea 4-3 kazanarak adını finale yazdırdı.

İki İngiliz takımı, Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise yine iki İngiliz takım olan Liverpool ve Totenham Hotspur karşı karşıya gelecek.

Chelsea bu maçla birlikte, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.

İngiliz takım, 2013'teki finalde Portekiz takımı Benfica'yı 2-1 yenerek kupayı evine götürmüştü.

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Son Güncelleme: 10.05.2019 10:12
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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