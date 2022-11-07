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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları

UEFA Avrupa Ligi 2022 kuraları belirlenen takvim doğrultusunda bugün gerçekleşti. Play-off maçları 16-23 Şubat tarihleri arasında iki maç usulüne göre oynanacak.

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:31
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları



UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde çekildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

Barcelona - Manchester United
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar Donetsk - Rennes
Ajax - Union Berlin
Bayer Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV Eindhoven
Salzburg - Roma

Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

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