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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off zamanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off zamanı! İşte maçlar ve başlama saatleri... Trabzonspor'un Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacağı play-off eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off zamanı!

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, yarın 21 karşılaşma oynanacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00’de Yunanistan’ın AEK takımına konuk olacak.

Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos’ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.

Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) – BATE (Belarus)

18.00 Ararat (Ermenistan) – Dudelange (Lüksemburg)

20.00 Süduva (Litvanya) – Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Malmö (İsveç) – Bnei Yehuda (İsrail)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) – Maribor (Slovenya)

20.30 Feyenoord (Hollanda) – Hapoel Beer Sheva (İsrail)

20.45 Kopenhag (Danimarka) – Riga (Letonya)

21.00 AEK (Yunanistan) – Trabzonspor

21.00 Legia (Polonya) – Rangers (İskoçya)

21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) – Antwerp (Belçika)

21.30 Strasbourg (Fransa) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

21.30 Gent (Belçika) – Rijeka (Hırvatistan)

21.30 PSV (Hollanda) – Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.30 FCSB (Romanya) – Vitoria (Portekiz)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Celtic (İskoçya) – AIK (İsveç)

21.45 Braga (Portekiz) – Spartak Moskova (Rusya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) – PAOK (Yunanistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) – Molde (Norveç)

22.00 Espanyol (İspanya) – Zorya (Ukrayna)

22.00 Torino (İtalya) – Wolverhampton (İngiltere)

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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