UEFA Avrupa Ligi’nde play-off zamanı!

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, yarın 21 karşılaşma oynanacak.
Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00’de Yunanistan’ın AEK takımına konuk olacak.
Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos’ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
17.00 Astana (Kazakistan) – BATE (Belarus)
18.00 Ararat (Ermenistan) – Dudelange (Lüksemburg)
20.00 Süduva (Litvanya) – Ferencvaros (Macaristan)
20.00 Malmö (İsveç) – Bnei Yehuda (İsrail)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) – Maribor (Slovenya)
20.30 Feyenoord (Hollanda) – Hapoel Beer Sheva (İsrail)
20.45 Kopenhag (Danimarka) – Riga (Letonya)
21.00 AEK (Yunanistan) – Trabzonspor
21.00 Legia (Polonya) – Rangers (İskoçya)
21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) – Antwerp (Belçika)
21.30 Strasbourg (Fransa) – Eintracht Frankfurt (Almanya)
21.30 Gent (Belçika) – Rijeka (Hırvatistan)
21.30 PSV (Hollanda) – Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 FCSB (Romanya) – Vitoria (Portekiz)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) – Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Celtic (İskoçya) – AIK (İsveç)
21.45 Braga (Portekiz) – Spartak Moskova (Rusya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) – PAOK (Yunanistan)
22.00 Partizan (Sırbistan) – Molde (Norveç)
22.00 Espanyol (İspanya) – Zorya (Ukrayna)
22.00 Torino (İtalya) – Wolverhampton (İngiltere)