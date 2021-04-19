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UEFA Başkanı'ndan Avrupa Süper ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" dedi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 16:39
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UEFA Başkanı'ndan Avrupa Süper ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak" dedi.

Geçtiğimiz gün İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

'UTANÇ VERİCİ BİR TEKLİF'

UEFA başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından başlatılan Süper Lig planının "tamamen açgözlülükle beslenen seçkin birkaç kulüpten gelen utanç verici, kendine hizmet eden bir teklif" olduğunu söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 36 TAKIMA ÇIKARILDI

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının yankıları sürerken UEFA'dan çarpıcı bir hamle geldi. UEFA Yönetim Kurulu, 2024 yılında başlaması planlanan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oybirliğiyle kabul etti. Buna göre 32 takımın yer alacağı organizasyonun 36 takıma çıkarılması resmiyet kazandı.

ORTAK TEPKİ YAYINLANDI

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

FİFA'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtilmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)'nın öncelikli görevinin bunları korumak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bize göre, ulusal, bölgesel veya global ölçekte tüm futbol organizasyonları, birlikteliğin, kapsayıcılığın ve adil finansal dağıtımın temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sayede futbol, bir spor olarak küresel ölçekte gelişim gösterebilir. FIFA'nın kuruluş amacı da bu yöntemlerle futbolun gelişimini sağlamaktır. FIFA, futbolun bu ilkelerle yönetilmesine devam edilmesi için gereken yasal, sportif ve diplomatik yöntemleri kullanmaktan çekinmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'nin futbolun evrensel niteliklerine karşı bir oluşum olduğu belirtilerek, "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

FIFA, futbolun birliğinin korunmasını görüşmek amacıyla tüm tarafların katılımıyla bu konuların bir kez daha masaya yatırılması gerektiğini de açıkladı.

Son Güncelleme: 19.04.2021 16:40
Anahtar Kelimeler:
UEFAAleksander CeferinAvrupa Süper Ligi
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