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UEFA'dan Galatasaray kararı

UEFA, Galatasaray ile FFP kapsamında yapılan anlaşmanın yeniden incelenmesine karar verildiğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 16:49
UEFA'dan Galatasaray kararı

UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Mahkemesi, Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi. Kurul, Finansal Fair Play Komitesi'nden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.

İnceleme süresince, Galatasaray'ın 13 Haziran'da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmedi.

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ BÖYLEYDİ

Sarı Kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada haziran ayında varılan anlaşmanın içeriğiyle ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

-Şirketimiz, 2021/22 izleme periyodunda (2017/18, 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları) UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

- Şirketimiz, 2017/18 sezonu için azami 50 Milyon Avro ve yapılandırma sezonlarını içeren 2018/19 sezonu için azami 20 Milyon Avro, 2019/20 sezonu için azami 10 Milyon Avro başa baş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

-Şirketimiz anlaşma süresi boyunca personel giderleri/toplam gelirler oranında, futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde ve net banka borç seviyesine getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

- Şirketimiz, söz konusu sezonların her birinde anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma sona erecektir.

-Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2017/18 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

* Şirketimiz toplam 6 Milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup ilgili tutar 2017/18, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
UEFAGalatasaray
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