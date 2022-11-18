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UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası verildi!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'a UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertlilerin karşı karşıya geldiği AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedeninin Jorge Jesus olduğu tespit edilmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıya bir maçlık men cezası verildi. Fakat bu men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alındı.

18 Kasım 2022 Cuma 16:10
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UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası verildi!



UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza verildi. AEK Larnaca karşılaşması için sarı-lacivertlilere çeşitli cezalar verildi. Kadıköy'de oynanan maçta tribün olayları nedeniyle toplamda 21 bin Euro'luk para cezasına çarptırılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus da verilen cezalardan nasibini aldı.

"KARŞILAŞMANIN GEÇ BAŞLAMASININ SEBEBİ..."

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedenin Fenerbahçe ve Jorge Jesus olduğunu tespit eden UEFA, sarı-lacivertli kulübe 15 bin Euro'luk fatura çıkarttı. Jorge Jesus'a ise bir UEFA maçından men cezası verildi fakat bunun 1 yıllık deneme süresince askıya alındığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
UEFAJorge JesusFenerbahçe
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