UEFA'dan seyirci kararı

UEFA İcra Komitesi, EURO 2020, 2021 Uluslar Ligi Finalleri ve statlara seyirci alımı için çevrim içi video konferans yöntemiyle toplandı.



Alınan kararlara göre EURO 2020 ve Uluslar Ligi Finalleri için maç sırasında 5 oyuncu değişikliği hakkının devam ettiği açıklandı. Corona virüsün ve pandeminin etkilerini azaltmak, takımlara kolaylık sağlamak için böyle bir karar alındı.



2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gerçekleştirilen 5 oyuncu değişikliği hakkı Dünya Kupası'nda ve Uluslar Ligi'nde de devam edecek.



YÜZDE 30 SEYİRCİ KISITLAMASI KALDIRILDI



UEFA, statlara yüzde 30 oranında seyirci alımını onaylamıştı. Ancak bugün gerçekleştirilen toplantının ardından seyirci alımı kararı ülkelere bırakıldı.



YENİ TURNUVA AÇIKLAMASI ERTELENDİ



UEFA İcra Kurulu ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri'nin dahil olduğu yeni turnuvanın ayrıntılarını 19 Nisan'da açıklayacak.