Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Flaş Haber
Sennaroğlu'ndan acil duyuru!
Kapat

UEFA'dan Türkiye kararı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin EURO 2032 için favori ülke olduğunu söyledi. Ceferin yaptığı açıklamada, "İtalya'da stat sıkıntısı var. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile de bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. Türkiye EURO 2032 için en güçlü aday." dedi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 17:55
0 Okunma
UEFA'dan Türkiye kararı
banner48

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında bilgiler veren Ceferin, Türkiye'nin 2032 yılı için favori konumda olduğunu açıkladı.

"İTALYA'DA STAT SIKINTISI VAR"

Ceferin yaptığı açıklamada, "İtalya'da stat sıkıntısı var. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile de bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. Türkiye EURO 2032 için en güçlü aday. Süper Lig konusunu Agnelli ile görüşmedim. Evet Florentino Perez ile bir görüşmem oldu. UEFA benim mülküm değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için onu tebrik ettim. Hepsi bu." açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG PROJESİ ÖLDÜ"

Süper Lig projesinin faaliyete geçmeyeceğini söyleyen UEFA Başkanı, "Bu proje artık öldü. Kimse de katılmak istemiyor zaten. Sadece herkese kızan ve herkesi mahkemeye veren 3 kişi görüyorum. Ama artık bu konu kapandı." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prolig'in şampiyonu Koopspor
Prolig'in şampiyonu Koopspor
Milli boksör Turunç, kampa girdi
Milli boksör Turunç, kampa girdi
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim