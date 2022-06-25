UEFA'dan Türkiye kararı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında bilgiler veren Ceferin, Türkiye'nin 2032 yılı için favori konumda olduğunu açıkladı.

"İTALYA'DA STAT SIKINTISI VAR"

Ceferin yaptığı açıklamada, "İtalya'da stat sıkıntısı var. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile de bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. Türkiye EURO 2032 için en güçlü aday. Süper Lig konusunu Agnelli ile görüşmedim. Evet Florentino Perez ile bir görüşmem oldu. UEFA benim mülküm değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için onu tebrik ettim. Hepsi bu." açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG PROJESİ ÖLDÜ"

Süper Lig projesinin faaliyete geçmeyeceğini söyleyen UEFA Başkanı, "Bu proje artık öldü. Kimse de katılmak istemiyor zaten. Sadece herkese kızan ve herkesi mahkemeye veren 3 kişi görüyorum. Ama artık bu konu kapandı." dedi.